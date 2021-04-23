Житель Тулы устроил стрельбу по подросткам

https://static.news.ru/photo/2d44fc58-a4d9-11eb-a324-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Туле местный житель обстрелял группу подростков из страйкбольного автомата. Двое из них получили травмы. Об этом сообщает областное управление СКР.

Инцидент произошёл вечером 23 апреля на улице Максимовского. Мужчина стрелял по пяти подросткам 13–14 лет. В результате двое получили повреждения в виде кровоподтёков. Им оказана медицинская помощь.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали стрелявшего и находившегося в его компании ещё одного мужчину. Тот оказал сопротивление и ударил одного из полицейских кулаком в лицо.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о хулиганстве с применением оружия и применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 213 и ст. 318 УК РФ).

В настоящее время следователи допрашивают потерпевших и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске неизвестный злоумышленник обстрелял из пневматического оружия игравших в футбол подростков. Один из них получил ранение в щёку.