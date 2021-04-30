Жертвами стрельбы в казино в Висконсине стали два человека

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Участницу реалити-шоу «Пацанки» и ведущую передачи «Ревизорро» Ксению Милас подозревают в нанесении ножевых ранений на вечеринке диджея Яны Бородиной. По предварительным данным, инцидент произошёл дома у Бородиной в квартире в Москве, куда Милас была приглашена в качестве гостя, передаёт Пятый канал.

Участницу реалити-шоу «Пацанки» и ведущую передачи «Ревизорро» Ксению Милас подозревают в нанесении ножевых ранений на вечеринке диджея Яны Бородиной. По предварительным данным, инцидент произошёл дома у Бородиной в квартире в...