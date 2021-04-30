Жертвами стрельбы в казино в Висконсине стали два человека

По меньшей мере два человека были убиты в результате стрельбы в казино в американском штате Висконсин. Об этом передаёт FOX11.
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Судя по всему, это было целенаправленное действие, не случайная стрельба. Целью был конкретный человек, его там не было, но он всё равно решил выстрелить по некоторым его друзьям и коллегам, — отметил Павляк.
В полиции сообщили, что один человек получил тяжёлые ранения.
Ранее сообщалось, что стрельба произошла на территории казино «Онейда», которое находится на юго-западе от города Грин-Бей.