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Жертвами стрельбы в казино в Висконсине стали два человека

09:49, 02 мая 2021
Фото: GK4U/twitter.com

По меньшей мере два человека были убиты в результате стрельбы в казино в американском штате Висконсин. Об этом передаёт FOX11.

Телеканал сообщает со ссылкой на представителя офиса шерифа округа Брауни Кевина Павляка, что полицейские ликвидировали стрелявшего. 

Судя по всему, это было целенаправленное действие, не случайная стрельба. Целью был конкретный человек, его там не было, но он всё равно решил выстрелить по некоторым его друзьям и коллегам, — отметил Павляк. 

В полиции сообщили, что один человек получил тяжёлые ранения. 

Ранее сообщалось, что стрельба произошла на территории казино «Онейда», которое находится на юго-западе от города Грин-Бей. 

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