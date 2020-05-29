Женщина без маски укусила полицейского на рынке в Марий Эл

https://static.news.ru/photo/736dc7ea-a18e-11ea-8301-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Марий-Эл укусила полицейского, который сделал ей замечание из-за отсутствия маски. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошёл 28 мая. На рынке посёлка Параньга страж порядка увидел женщину, которая стояла в очереди без маски. Полицейский объяснил местной жительнице, что она совершает административное правонарушение, и попросил её представиться. Женщина попыталась уйти, а когда полицейский остановил её, то укусила его за правую руку, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

NEWS.ru писал, что 27 мая на Красной площади сотрудники ФСО задержали психически нездорового человека, который хотел поговорить с российским президентом Владимиром Путиным о коронавирусе. До начала пандемии мужчина работал доктором, но его психическое состояние пошатнулось. Он испытывал страх перед возможным заражением и регулярно ссорился с начальством. Его уволили.

Сейчас бывшего врача с диагнозом «параноидальная шизофрения» направили на лечение в областную психбольницу.