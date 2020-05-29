Женщина без маски укусила полицейского на рынке в Марий Эл

Жительница Марий-Эл укусила полицейского, который сделал ей замечание из-за отсутствия маски. Возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошёл 28 мая. На рынке посёлка Параньга страж порядка увидел женщину, которая стояла в очереди без маски. Полицейский объяснил местной жительнице, что она совершает административное правонарушение, и попросил её представиться. Женщина попыталась уйти, а когда полицейский остановил её, то укусила его за правую руку, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.
NEWS.ru писал, что 27 мая на Красной площади сотрудники ФСО задержали психически нездорового человека, который хотел поговорить с российским президентом Владимиром Путиным о коронавирусе. До начала пандемии мужчина работал доктором, но его психическое состояние пошатнулось. Он испытывал страх перед возможным заражением и регулярно ссорился с начальством. Его уволили.
Сейчас бывшего врача с диагнозом «параноидальная шизофрения» направили на лечение в областную психбольницу.
Добавьте наши новости в избранные источники