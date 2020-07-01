Жена обвинённого в изнасиловании дочери рассказала его версию событий

https://static.news.ru/photo/c4e3c238-bba0-11ea-b952-fa163e074e61_660.jpg Фото: tatarstan.sledcom.ru

Жена Сергея Кукушкина, которого подозревают в изнасиловании полуторагодовалой дочери в Татарстане, раскрыла детали злополучного дня. По её словам, муж рассказал ей о произошедшей «беде» вечером по телефону.

Днём супруги повздорили по телефону, однако уже спустя четверть часа помирились. Они переписывались и в какой-то момент супруг привёз ей на работу обед.

Часов в десять он мне уже позвонил и сказал, что у них произошла беда. А какая — не объяснил, — рассказала она RT.

Со слов женщины, муж признался, что менял младшей дочери подгузник и «сам не заметил, что произошло». У девочки началось кровотечение. Сам Сергей объяснил это тем, что у него на руке треснуло кольцо.

Женщина также отметила, что, согласно результатам медицинский экспертизы, у малышки зафиксированы внешние поверхностные травмы, а не проникновение.

Инцидент произошёл в Бугульме 27 октября 2019 года. 27-летний отец позвонил жене на работу и сказал, что у их полуторагодовалой дочери началось кровотечение. В больнице у малышки обнаружили травмы, остающиеся после сексуального насилия. Девочке потребовалась хирургическая помощь.

Врачи сообщили об этом факте в полицию. Было возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Заявление о привлечении мужчины к уголовной ответственности написала его супруга. Следствие ходатайствовало об отправке фигуранта дела в СИЗО, однако ему назначили домашний арест.

Поначалу мужчина говорил, что случайно травмировал девочку, позже якобы сознался в насилии. Поступок он объяснил тем, что был сильно разозлён из-за ссоры с женой и поэтому сорвался на ребёнке. Супруга Кукушкина опровергла эти сведения, заявив, что «СМИ всё приврали».

Пишут, что Сергей якобы сделал это со злости после нашей ссоры. Это не так. Кстати, на суде он тоже не признавал свою вину и не произносил фразы «Просто психанул», которую ему приписывают, — уверяет она.

Суд не увидел в действиях мужчины состава преступления, так как он не имел цели получить сексуальное удовлетворение. Оправдательный приговор вызвал широкий общественный резонанс. Под петицией с требованием строго наказать насильника подписались более 15 тысяч человек.

Прокуратура обжаловала решение Бугульминского районного суда в Верховном суде Татарстана, писал NEWS.ru.