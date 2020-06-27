Прокуратура оспорила вынесенный в пользу отца-насильника приговор

https://static.news.ru/photo/8cf49b12-b872-11ea-9025-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Татарстанская прокуратура обжаловала оправдательный приговор суда, вынесенный в отношении жителя Бугульмы, который сознался, что надругался над своей маленькой дочкой. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.

Подсудимым был 27-летний мужчина. 27 октября 2019 года он позвонил жене на работу и сказал, что у их полуторогодовалой дочери началось кровотечение. В больнице у малышки обнаружили травмы, остающиеся после сексуального насилия. Девочке потребовалась хирургическая помощь.

Врачи сообщили об этом факте в полицию. Было возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Заявление о привлечении мужчины к уголовной ответственности написала его супруга. Следствие ходатайствовало об отправке фигуранта дела в СИЗО, однако ему назначили домашний арест.

Поначалу мужчина говорил, что случайно травмировал девочку во время смены подгузника, позже сознался в насилии. Поступок он объяснил тем, что был сильно разозлён из-за ссоры с женой и поэтому сорвался на ребёнке. В итоге суд не увидел в действиях мужчины состава преступления, так как он не имел цели получить сексуальное удовлетворение.

В ходе расследования была проведена судебно-медицинская экспертиза. По оценке эксперта, первоначальным показаниям обвиняемого и матери ребёнка, установлено, что подсудимый действовал с прямым умыслом. Данные травмы невозможно нанести случайно. При этом ребёнку в любом случае был причинён лёгкий вред здоровью. Однако оценка этому в приговоре не дана. Поэтому прокуратура обжаловала решение Бугульминского районного суда в Верховном суде Татарстана, — сообщил РИА Новости Галиев.

Помимо полуторагодовалой дочери у супругов есть ещё двое детей. На суде женщина выступала в защиту мужа, писал NEWS.ru.