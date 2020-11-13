Землетрясение произошло возле Северных Курил

Землетрясение магнитудой 5 произошло в субботу в Тихом океане возле Северных Курил в Сахалинской области.
О сейсмологическом событии сообщили в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. Эпицентр землетрясения находился в 95 км от Северо-Курильска,
Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано в субботу в 09:18 по сахалинскому времени (01:18 мск) с эпицентром в 95 км восточнее города Северо-Курильска (о. Парамушир, Северные Курилы) на глубине 55 км. Сейсмическое событие ощутили в Северо-Курильске силой до четырех баллов, — говорится в сообщении.
О жертвах среди населения и разрушении зданий не сообщается, тревога цунами также не объявлялась.
Как писал NEWS.ru, в России впервые разработан национальный стандарт эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях (ЧС). Он вступит в действие 1 июня 2021 года, сказано в тексте документа.