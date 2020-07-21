Зеленский прокомментировал освобождение заложников в Луцке

https://static.news.ru/photo/e51322fa-cb96-11ea-a279-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам после освобождения заложников в Луцке. Он поздравил всех с благоприятным исходом дела и заявил, что терроризму нет места ни в одной стране.

Приветствую всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке и фактически — за их жизни. Мы все переживали и следили за развитием событий <...>. Жизнь человека — важнейшая ценность. Мы не потеряли никого, — написал украинский лидер в своём Telegram-канале.

Захват заложников произошёл утром на Театральной площади. В 09:26 террорист, который назвал себя Максим Плохой, сам позвонил в полицию и сообщил об этом. Захватчик в течение всего дня выдвигал требования в Twitter. В микроблоге он сообщил, что представители высших государственных органов, крупного бизнеса и Церкви должны выложить в своих соцсетях сообщение со следующим текстом: «Я — Ф. И. О., должность, я — террорист в законе». В противном случае мужчина угрожал устроить взрывы.

В Нацполиции Украины сообщили, что личность предполагаемого преступника установлена, это 44-летний житель Ровенской области. Все страницы в соцсетях злоумышленника были созданы недавно. В них мало публикаций. В Twitter он вёл аккаунт под ником Максим Плохой.

Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно о задержании террориста. По информации главы МВД Украины, все находившиеся в автобусе люди живы. Они были освобождены после того, как силовики взяли автобус штурмом.

Позже в полиции сообщили о задержании сообщников Максима Плохого, которые проживают в Харькове.