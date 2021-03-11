Завод Илона Маска Tesla горит в Калифорнии

https://static.news.ru/photo/eafb96e0-82dc-11eb-8958-96000091f725_660.jpg Фото: Scott Carson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пожар произошёл на автомобильном заводе Илона Маска Tesla в Калифорнии. В результате ЧП вспыхнуло строящееся здание.

На место происшествия прибыли несколько пожарных машин, сообщает Reuters. Подробности и данные о пострадавших не сообщаются. Известно, что сейчас на месте работают пожарные.

Firefighters are responding to a fire at the Tesla Fremont Factory https://t.co/jZI5JZrXnV — KTVU (@KTVU) March 12, 2021

На днях сообщалось, что акции производителя электромобилей Tesla 9 марта взлетели в цене сразу на 19,64% — до $673,58 за одну ценную бумагу. Благодаря этому американский предприниматель Илон Маск, имеющий доли в компаниях Tesla и SpaceX, за сутки увеличил состояние на рекордные $25 млрд.

А в начале марта американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что создаёт в Техасе новый город.

Ранее NEWS.ru сообщал, что испытательный полёт прототипа космического корабля Starship SN10, предназначенного для полёта на Марс, экстренно отменила американская компания SpaceX. Предполагалось, что Starship за несколько минут поднимется на высоту порядка 10 километров и плавно опустится на расположенную рядом со стартовым комплексом площадку.