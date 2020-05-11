Задержан организатор хосписа в Красногорске, где произошёл пожар

https://static.news.ru/photo/3aebd760-9363-11ea-930e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи задержали организатора хосписа в подмосковном Красногорске, где из-за пожара погибли девять человек. Ему вменяют ч. 3 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Об этом сообщают в Главном управлении СК по Московской области. Сотрудники Следственного комитета РФ в настоящее время проводят с задержанным необходимые следственные действия.

Пожар возник в ночь на 11 мая в пансионате «Второй дом», который использовался как хоспис. В нём находилось 29 человек. В настоящее время местные власти занимаются поиском родственников постояльцев сгоревшего хосписа. Выжившие люди находятся под присмотром. На данный момент их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как ранее писал NEWS.ru, причиной пожара могла стать неисправность электрической проводки.