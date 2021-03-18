В девятиэтажке подмосковных Химок прогремел взрыв

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На восьмом этаже жилого многоквартирного дома в Химках произошёл взрыв. Что послужило его причиной, пока не установлено.

В доме по улице Зелёной в Химках произошёл взрыв на восьмом этаже. Что взорвалось, устанавливается, на место направлены оперативные службы, — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Уточняется, что после взрыва произошло возгорание, в данный момент горят пять квартир. По предварительным данным, обрушились межкомнатные перегородки, под завалами могут находиться два ребёнка. Ещё одна женщина пострадала.

Как писал NEWS.ru, пять человек погибли после взрыва телевизора в одном из домов в посёлке Филатовском Инжавинского района под Тамбовом. Хозяин дома, два его брата и ещё двое их знакомых — мужчина и женщина — распивали спиртные напитки, после чего остались ночевать. По предварительным данным, погибшие отравились угарным газом. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Областная прокуратура взяла расследование дела под контроль.

Ранее взрыв газа произошёл в частном доме в деревне Лукьяново Серпуховского района Московской области. Спасатели извлекли из-под завалов девушку. Дом площадью 150 квадратных метров почти полностью обрушился из-за взрыва.