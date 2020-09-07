«Все довольны?»: Охлобыстин обратился к россиянам после приговора Ефремову

https://static.news.ru/photo/dd83b09a-f1c0-11ea-a6ca-fa163e074e61_660.jpg Иван Охлобыстин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Иван Охлобыстин прокомментировал приговор суда Михаилу Ефремову, которого признали виновным в смертельном ДТП.

Ну что, все довольны!? 8 лет, — написал он в Instagram.

Пост он сопроводил кадром из фильма «Джокер».

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Актёра взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7 300 000 рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Прокурор просила приговорить Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно.

Ранее Иван Охлобыстин обратился к президенту России Владимиру Путину. Он попросил главу государства помиловать артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП. Он подчеркнул, что вина Ефремова не вызывает сомнений, но если актёра посадят, он не выживет в тюрьме. По словам Охлобыстина, артист раздавлен и сам подписал себе приговор. Его репутация уже никогда не будет прежней, и это и есть для него наказание, писал NEWS.ru.