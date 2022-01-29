Врезавшийся в остановку с людьми автомобиль в Тюмени числится в розыске

Автомобиль, влетевший в остановку с людьми в Тюмени, находится в розыске. Машина снята с учёта, а номера числятся в розыскной базе, сообщает РЕН ТВ.

Происшествие случилось на улице Мельникайте, лихач на автомобиле LADA Priora врезался в остановку, сбил людей, после чего сбежал, бросив машину на месте происшествия. Автомобиль, по данным телеканала, был зарегистрирован на 23-летнего Артёма К.

В результате происшествия пострадали три женщины, стоявшие в тот момент на остановке. Они доставлены в больницу с травмами, сообщает региональное УГИБДД. Серьёзно пострадала в результате наезда 67-летняя тюменка, у неё тяжелые травмы конечностей и лица, также получили травмы две 47-летние женщины. У одной из них ушибы, у другой — тяжёлая травма ноги.

Водитель бросил автомобиль и скрылся с места ДТП. Сейчас он разыскивается. Его личность устанавливается. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии выясняются, говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что на кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях, видна полностью разрушенная остановка и брошенный автомобиль.