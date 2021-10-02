Врачи достали из пермского стрелка последнюю пулю

Медики достали из груди пермского стрелка Тимура Бекмансурова последнюю пулю. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Сейчас он находится в сознании, однако его состояние всё ещё оценивается как стабильно тяжёлое.

По имеющейся информации, врачи извлекли застрявший фрагмент металла из правой части грудной клетки. После операции Бекмансурова погрузили в медикаментозный сон. Сейчас он по-прежнему остаётся в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Сообщается, что палата стрелка находится под усиленной охраной — даже медсёстры к нему заходят с сопровождением.

Ранее сообщалось, что первый день лечения пермского стрелка обошёлся в два миллиона рублей. Пока Бекмансуров не может нормально разговаривать из-за трубки во рту. Отмечалось, что он иногда обращается к врачам с просьбами дать ему воды или повернуть на другой бок.

Стрельба в ПГНИУ произошла утром 20 сентября. 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров открыл огонь по учащимся. В результате стрельбы погибли шесть человек, пострадали 47, включая самого Бекмансурова. Он был госпитализирован, ему была проведена ампутация ноги.