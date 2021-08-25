Возраст найденной в московской квартире мумии определили по пачке крупы

Возраст мумии, найденной в одной из московских квартир в центре города, определили по пачке крупы. По данным «МК», тело мужчины пролежало в комнате не менее пяти лет.

Выяснилось, что труп обнаружили на днях коммунальщики, которые пришли с проверкой в муниципальное жильё. Со слов соседей, пенсионер был одинок. Жильё было муниципальным, поэтому коммунальщики закрывали глаза на неуплату воды, а вот электричество в квартире отключили .

По плану проверяющие должны ежегодно наведываться с проверкой в муниципальные квартиры. Однако, по неизвестным на данный момент причинам, последние пять лет они почему-то не посещали этот адрес.

Когда накануне они всё-таки добрались до квартиры пенсионера, в жилище пришлось долго звонить и стучать. Спустя неделю, когда коммунальщики поняли, что дверь никто не откроет, квартиру вскрыли. На кровати нашли мумию пенсионера. От чего умер мужчина, сказать уже практически невозможно. Примечательно, что неприятных запахов соседи все эти годы не ощущали.

Ранее сообщалось, что мумифицированные человеческие останки были обнаружены полицейскими. По данным правоохранителей, тело мужчины пролежало около трёх лет. В настоящий момент найденные останки доставили в морг для проведения экспертизы. Выясняются обстоятельства случившегося.