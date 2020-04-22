Происшествия

Следователи выясняют, почему на Урале воспитатели связали ребёнку руки

11:58, 22 апреля 2020

Следственный комитет по Челябинской области начал проверку информации о ребёнке, которому связали руки перед отправкой в больницу. Факт жестокого обращения был выявлен в социально-реабилитационном центре города Копейска.

Аналогичную проверку начала и региональная прокуратура, передаёт РИА Новости.

Сейчас идёт проверка обстоятельств произошедшего. Выясняются причины, побудившие взрослых остричь и связать 13-летнего воспитанника центра, а также определить целесообразность таких действий.

О факте жестокого обращения с ребёнком ранее сообщила первый замгубернатора региона Ирина Гехт. Как писал NEWS.ru, власти также намерены разобраться в деталях происшествия.

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