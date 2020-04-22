Следователи выясняют, почему на Урале воспитатели связали ребёнку руки

В районе Султангази турецкой провинции Стамбул неуправляемый трамвай врезался в автобус, следовавший через перекрёсток, и сошёл с рельсов. По предварительной информации, причиной ДТП стал отказ тормозов.

В результате два человека, в том числе водитель автобуса, получили лёгкие травмы и были госпитализированы, передаёт CNN Türk. Момент столкновения попал на камеру видеонаблюдения. В Самаре вагон трамвая завалился на...