Под Челябинском ребёнку связали руки, чтобы доставить его к врачу

https://static.news.ru/photo/50dd478a-77b5-11ea-88e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудников Копейского социально-реабилитационного центра в Челябинской области уличили в жестоком обращении с детьми. Как сообщила вице-губернатор региона Ирина Гехт, ей доложили об одном таком случае, который тщательно пытались скрыть.

Ребёнка перед поездкой в больницу остригли и связали ему руки. Уже начата проверка. Более того, мы доведём это дело до суда, — приводит её слова Znak.

По данному факту в учреждении начата проверка. На место пообещала выехать также уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова.

Ранее NEWS.ru писал, что шестилетний мальчик из Краснодара, обнаруженный 15 апреля соседями в затопленной квартире Новороссийска, чувствует себя хорошо. Ребёнок играет с другими детьми и не вспоминает маму, рассказали сотрудники лечебного учреждения, где наблюдают юного пациента. На теле пострадавшего были ссадины и ушибы.