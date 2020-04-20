Медики рассказали о ребёнке, найденном в затопленной квартире Новороссийска

https://static.news.ru/photo/446586a4-8320-11ea-b718-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шестилетний мальчик из Краснодара, обнаруженный 15 апреля соседями в затопленной квартире Новороссийска, чувствует себя хорошо. Ребёнок играет с другими детьми и не вспоминает маму, рассказали сотрудники лечебного учреждения, где наблюдают юного пациента. На теле пострадавшего были ссадины и ушибы.

Сейчас он находится в отделении хирургии горбольницы Новороссийска, передаёт телеканал «360». После выписки его собираются отправить в реабилитационный центр. Недавно сына приходила навестить мать, но её не пустили. Женщину могут лишить родительских прав.

По словам знакомых семьи, гражданка часто оставляла мальчика одного. Их никогда не видели на детской площадке. Маме грозит наказание до семи лет лишения свободы по статье «Истязание».

Ранее NEWS.ru сообщал, что жительница Москвы нанесла травмы сыну из-за того, что он не слушался её во время выполнения домашнего задания. Отец ребёнка был вынужден отвезти его в поликлинику.