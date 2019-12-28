https://static.news.ru/photo/76230d0c-2997-11ea-bd99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Автопартнёр Севастополь Крым ДТП/vk.com

В Крыму микроавтобус столкнулся с грузовой автоцистерной на горной дороге. В результате инцидента пострадали восемь человек.

Авария произошла на автодороге Симферополь — Алушта в районе посёлка Нижняя Кутузовка. По предварительным данным, водитель микроавтобуса превысил скорость, находясь на скользкой дороге, а также не держал необходимую дистанцию. Всех пострадавших отправили в медучреждения, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в городе Волжском в Волгоградской области произошло ДТП. Автомобиль протаранил автобусную остановку. Водитель иномарки скрылся после случившегося. Пострадал человек, который находился в его машине.