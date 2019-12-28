В Крыму микроавтобус столкнулся с грузовой автоцистерной на горной дороге. В результате инцидента пострадали восемь человек.
Авария произошла на автодороге Симферополь — Алушта в районе посёлка Нижняя Кутузовка. По предварительным данным, водитель микроавтобуса превысил скорость, находясь на скользкой дороге, а также не держал необходимую дистанцию. Всех пострадавших отправили в медучреждения,
Ранее NEWS.ru писал о том, что в городе Волжском в Волгоградской области произошло ДТП. Автомобиль протаранил автобусную остановку. Водитель иномарки скрылся после случившегося. Пострадал человек, который находился в его машине.
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