Вооружённый мужчина почти сутки простоял на крыше Александро-Невской лавры

https://static.news.ru/photo/817e4d76-f686-11ea-989a-fa163e074e61_660.jpg Фото: ru.wikipedia.org

В Санкт-Петербурге мужчина с ножом в руках всю ночь и полдня простоял на крыше Александро-Невской лавры. Для того чтобы снять его оттуда, понадобился автокран.

По данным «МК», 40-летний Сергей, который по приезде в город в начале лета устроился работать в лавру, около полуночи в ночь на 14 сентября забрался на крышу монастыря и угрожал покончить с собой. Сотрудники экстренных служб более 12 часов уговаривали его спуститься вниз.

Сам мужчина заявил, что его жизни угрожает опасность. Перед тем как спуститься, он сбросил с крыши листовки с заявлениями его и его знакомой о том, что их якобы преследует бывшая жена Сергея.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на Воробьёвых горах в Москве вооружённый мужчина ворвался на палубу корабля и удерживал в заложниках капитана судна. Сотрудникам полиции удалось оперативно его задержать.