Вооружённый мужчина почти сутки простоял на крыше Александро-Невской лавры

В Санкт-Петербурге мужчина с ножом в руках всю ночь и полдня простоял на крыше Александро-Невской лавры. Для того чтобы снять его оттуда, понадобился автокран.
По
Сам мужчина заявил, что его жизни угрожает опасность. Перед тем как спуститься, он сбросил с крыши листовки с заявлениями его и его знакомой о том, что их якобы преследует бывшая жена Сергея.
Ранее NEWS.ru писал о том, что на Воробьёвых горах в Москве вооружённый мужчина ворвался на палубу корабля и удерживал в заложниках капитана судна. Сотрудникам полиции удалось оперативно его задержать.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен