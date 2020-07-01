Военный эксперт Неелов получил семь лет в колонии за госизмену

https://static.news.ru/photo/dadf80ec-bc43-11ea-8fd2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Неелов Фото: Владимир Неелов/facebook.com

Городской суд Санкт-Петербурга приговорил к семи годам в колонии строгого режима Владимира Неелова за государственную измену и передачу немецкой компании данных об обучении сотрудников ФСБ.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в исправительной колонии строгого режима, — цитирует ТАСС заявление объединённой пресс-службы судов Петербурга.

Ранее начальник районного отдела полиции в Курской области Дмитрий Борзенков был задержан за передачу СБУ секретных сведений, которые составляют гостайну. 20 июня он был арестован Лефортовским судом Москвы. Борзенков работал в должности начальника ОМВД РФ по Золотухинскому району более двух месяцев.

До этого начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) ЦНИИмаша Романа Ковалёва приговорили к семи годам колонии за госизмену. Учёный признал свою вину, писал NEWS.ru.