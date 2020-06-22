Учёного ЦНИИмаша Романа Ковалёва приговорили к семи годам колонии

Начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) ЦНИИмаша Романа Ковалёва приговорили к семи годам колонии за госизмену. Он сам признал вину.
Ковалёв будет отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в спецслужбах.
Адвокат обвиняемого в госизмене ещё одного сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения — Виктора Кудрявцева — Евгений Смирнов считает, что арест Ковалёва был связан с делом его подзащитного.
По версии следствия, 75-летний Кудрявцев в 2013 году с помощью электронной почты передал секретные сведения в Фон-Кармановский научный институт в Брюсселе, с которым Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) сотрудничал по программе FP7-SPACE. Эти данные могли быть использованы для создания нового оружия. Пожилого учёного обвинили в госизмене и посадили в СИЗО, где у него позже диагностировали рак.
Сам специалист виновным себя не признаёт. По его словам, программа утверждена на правительственном уровне, а отчёты по ней публиковались в открытом доступе.
27 сентября 2019 года Виктора Кудрявцева выпустили из СИЗО под подписку о невыезде, писал NEWS.ru.
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