https://static.news.ru/photo/6351a45e-bc3c-11e9-8005-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ставропольский таксист напал на женщину с кулаками из-за того, что она заплатила за проезд привычную цену в 23 рубля и была не в курсе, что именно в этой маршрутке проезд стоит 26 рублей.

Табличек с указанием стоимости проезда в автомобиле не было, передаёт слова родственника потерпевшей NR.

После того как женщина вышла из «Газели», водитель остановился и последовал за ней. Силой заставил вернуться к машине, оскорблял и накинулся с кулаками. Женщина отделалась синяками на лице, — сказал он.

Инцидент произошёл 9 августа в полдень недалеко от автостанции на Кулакова. Потерпевшая написала заявление в полицию, но водителя маршрутки пока не нашли. Родственники избитой женщины призывают очевидцев откликнуться и помочь определить местонахождение таксиста.

Ранее News.ru писал, что полиция задержала 26-летнего водителя Rolls-Royce, напавшего на пешехода на Комендантском проспекте Санкт-Петербурга.