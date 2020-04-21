Во Владикавказе арестовали призывавшего к протестам из-за самоизоляции

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Во Владикавказе на два месяца арестовали мужчину, призывавшего к массовым акциям и отрицающего существование коронавируса.

Его подозревают в применении насилия к представителю власти и распространении ложных сведений о санитарно-эпидемиологической обстановке, передаёт Telegram-канал «360».

Ранее NEWS.ru писал, что акция протеста прошла в центре Владикавказа на площади Свободы. Сотни собравшихся требовали отправить в отставку руководство Северной Осетии и назначить временное правительство во главе с Виталием Калоевым.

Как отметил политолог Максим Жаров, вспышка гнева является своего рода сигналом властям о том, что люди недовольны действиями правительства на фоне пандемии коронавируса. Со временем подобные митинги могут произойти и в других регионах.

Инцидент прокомментировали и в Кремле. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, акция была незаконной и может иметь самые негативные последствия в плане здоровья жителей. По его словам, довести свои проблемы до руководства региона жители могли путём диалога.