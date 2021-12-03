Видео с места смертельного ДТП под Красноярском появилось в Сети

В Курагинском районе сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погибли три человека

УМВД по Красноярскому краю опубликовало видео с места ДТП в Курагинском районе, где погибли двое взрослых и ребёнок. На трассе Курагино — Средняя Салба столкнулись две иномарки, в результате чего сразу три человека стали жертвами аварии.

Столкновение произошло вечером 4 декабря, в аварии погибли 41-летний водитель Suzuki Escudo и его 41-летняя пассажирка. Также погибла 13-летняя девочка, находившаяся в другой иномарке. Её отец, находившийся за рулём автомобиля, с травмами доставлен в больницу.

От удара обе машины практически превратились в груду металла. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что три человека, включая 13-летнюю девочку, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Красноярском крае, ещё один человек пострадал.