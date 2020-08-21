В Южном Судане в авиационной катастрофе погибли 17 человек

https://static.news.ru/photo/a3919384-e469-11ea-983f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Tödt/Global Look Press

В столице Южного Судана Джубе произошло ЧП. Семнадцать человек погибли в результате жёсткой посадки грузового самолёта.

Одному человеку удалось выжить. Сейчас он находится в больнице.

Мы насчитали двоих погибших членов экипажа и еще 15 человек, находившихся на борту самолёта, — цитирует агентство «Синьхуа» слова очевидца происшествия Джозефа Майона.

По его словам, воздушное судно рухнуло на землю возле городского квартала.

Как писал NEWS.ru ранее, следователи в Курской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту крушения легкомоторного самолёта в Курской области. В результате инцидента пилот скончался.