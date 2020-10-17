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В Воронеже горит обувной склад

20:48, 18 октября 2020 11
Фото: 36.mchs.gov.ru

В Левобережном районе Воронежа на складе, где хранят обувь, произошло возгорание, площадь которого увеличилась до 500 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Общая площадь пожара составляет примерно 500 кв. м, идет тушение, — цитирует сообщение ТАСС.

В сообщении сказано, что по предварительным данным, пожар произошёл на складе обуви на улице Иркутской. В результате ЧП никто не пострадал, а ликвидировать огонь сейчас пытаются 28 человек и 7 единиц техники.

Как писал NEWS.ru, ранее в Уфе из-за пожара погибли три человека.

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