В Уфе таксист покончил с собой посреди улицы

В Уфе в микрорайоне Черниковка водитель такси покончил с собой прямо посреди улицы.
Как
На перекрёстке Интернациональной и Свободы он вышел из машины и совершил акт самоубийства. По факту произошедшего проводится проверка, — сообщил источник.
Причины происшествия устанавливаются правоохранителями.
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов Таиланда подозревают 33-летнюю россиянку в убийстве собственной дочери. Женщина пыталась совершить самоубийство, но выжила.
Инцидент произошёл в многоквартирном доме в районе Наклыа курортного города Паттайя в 14:00 по местному времени (10:00 мск).
Полицейские осмотрели квартиру, в которой был большой беспорядок. Они нашли в ванной тело полуторагодовалой дочери женщины. Силовики считают, что девочку сильно избили.
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