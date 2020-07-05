В Уфе таксист покончил с собой посреди улицы

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Несовершеннолетняя девочка из Домодедово стала жертвой нескольких насильников, которые силой удерживали её в квартире в Москве. Сейчас она находится в больнице, ей оказывают медицинскую и психологическую помощь.

О происшествии стало известно из заявления самой несовершеннолетней в Следственный комитет. По заявлению пострадавшей возбуждено уголовное дело, рассказал детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская. Подозреваемые в групповом изнасиловании уже задержаны, сейчас...