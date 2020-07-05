Происшествия

В Уфе таксист покончил с собой посреди улицы

23:24, 05 июля 2020 14
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Уфе в микрорайоне Черниковка водитель такси покончил с собой прямо посреди улицы.

Как сообщает Ufa1.ru со ссылкой на собственный источник, мужчине было 33–34 года. Он написал прощальную записку, однако её содержание не раскрывается. Инцидент произошёл в минувшую субботу, 4 июля, но известно о нём стало лишь 5 июля.

На перекрёстке Интернациональной и Свободы он вышел из машины и совершил акт самоубийства. По факту произошедшего проводится проверка, — сообщил источник.

Причины происшествия устанавливаются правоохранителями.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов Таиланда подозревают 33-летнюю россиянку в убийстве собственной дочери. Женщина пыталась совершить самоубийство, но выжила.

Инцидент произошёл в многоквартирном доме в районе Наклыа курортного города Паттайя в 14:00 по местному времени (10:00 мск).

Полицейские осмотрели квартиру, в которой был большой беспорядок. Они нашли в ванной тело полуторагодовалой дочери женщины. Силовики считают, что девочку сильно избили.

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