В Уфе на снежной горке разбились годовалая девочка и её мама

https://static.news.ru/photo/a60ddd6e-531f-11eb-82a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Годовалая малышка и её 35-летняя мама разбились на несанкционированной горке в Уфе. Обе выжили, но получили серьёзные травмы.

Инцидент произошёл в Калининском районе города на Курочкиной горе. По словам очевидцев, женщина с дочкой съезжала с горки на ватрушке и врезалась в препятствие. Обе серьёзно пострадали.

Свидетели случившегося вызвали скорую помощь. Пострадавших госпитализировали.

В связи с этим Управление гражданской защиты населения напомнило россиянам о том, что катание на несанкционированных горках может нести смертельную опасность, передаёт «Экспресс газета». По его данным, сообщения об инцидентах, когда дети получали травмы и даже погибали во время катания в подобных местах, приходят из всех уголков страны. Однако это не мешает людям продолжать игнорировать правила.

Ранее NEWS.ru писал о том, что прокуратура Татарстана возбудила уголовное дело после смерти трёхлетней девочки, катавшейся с горки на снегокате. Инцидент произошёл 31 декабря в национальном парке «Нижняя Кама». Трёхлетняя девочка самостоятельно спускалась с горки на снегокате и врезалась в дерево.