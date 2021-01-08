В Уфе на снежной горке разбились годовалая девочка и её мама

Годовалая малышка и её 35-летняя мама разбились на несанкционированной горке в Уфе. Обе выжили, но получили серьёзные травмы.
Инцидент произошёл в Калининском районе города на Курочкиной горе. По словам очевидцев, женщина с дочкой съезжала с горки на ватрушке и врезалась в препятствие. Обе серьёзно пострадали.
Свидетели случившегося вызвали скорую помощь. Пострадавших госпитализировали.
В связи с этим Управление гражданской защиты населения напомнило россиянам о том, что катание на несанкционированных горках может нести смертельную опасность,
Ранее NEWS.ru писал о том, что прокуратура Татарстана возбудила уголовное дело после смерти трёхлетней девочки, катавшейся с горки на снегокате. Инцидент произошёл 31 декабря в национальном парке «Нижняя Кама». Трёхлетняя девочка самостоятельно спускалась с горки на снегокате и врезалась в дерево.