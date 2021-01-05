В Татарстане девочка погибла, катаясь с горки

https://static.news.ru/photo/713398ba-50f7-11eb-85e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Прокуратура Татарстана возбудила уголовное дело после смерти трёхлетней девочки, катавшейся с горки на снегокате.

По факту смерти трёхлетней девочки, получившей травму головы при катании на снегокате в Елабуге, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», — цитирует РИА Новости помощника прокурора республики Руслана Галиева.

Он добавил, что инцидент произошёл 31 декабря в национальном парке «Нижняя Кама». Трёхлетняя девочка самостоятельно спускалась с горки на снегокате и врезалась в дерево.

Ребёнка с тяжёлыми травмами головы госпитализировали сначала в центральную районную больницу Елабужского района, а затем — в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Однако 3 января она скончалась. Расследование взято на контроль в прокуратуре.

Как писал NEWS.ru, 23-летний крымчанин убил свою малолетнюю дочь из-за плача. После совершённого преступления он попытался выдать произошедшее за несчастный случай, угрожая своей жене и требуя, чтобы она подтвердила ложную версию.

По версии следствия, накануне преступления отец избивал дочь. Также он ставил её в угол. Девочка не переставала рыдать, и родитель удушил её, чтобы больше не слушать плач. В настоящий момент его задержали. Убийца написал явку с повинной.