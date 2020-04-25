В Удмуртии прохожего убило сорванной ветром крышей

https://static.news.ru/photo/58f6a718-8723-11ea-9715-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС по Удмуртии

Шквальный ветер сорвал крышу рынка в городе Камбарка (Удмуртия). Под обломками конструкции погиб проходивший мимо мужчина.

Об этом сообщает СУ СКР по Удмуртской Республике. Личность погибшего устанавливается. Следователи проводят опрос свидетелей и осматривают место происшествия.

В ликвидации последствий ЧП на рынке принимают участие 27 сотрудников экстренных служб и восемь единиц спецтехники.

Метеорологи ранее объявили штормовое предупреждение в ряде районов Поволжья. Дождь и сильный ветер ожидаются в Самарской и Оренбургских областях, Пермском крае, Удмуртии и Татарстане.

В марте сорванной ветром с ТЦ рекламной вывеской придавило девушку в Москве. Прохожие смогли достать пострадавшую из-под конструкции, девушка получила серьёзные травмы, но осталась жива, писал NEWS.ru.