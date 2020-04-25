В Удмуртии прохожего убило сорванной ветром крышей

Шквальный ветер сорвал крышу рынка в городе Камбарка (Удмуртия). Под обломками конструкции погиб проходивший мимо мужчина.
Об этом сообщает СУ СКР по Удмуртской Республике. Личность погибшего устанавливается. Следователи проводят опрос свидетелей и осматривают место происшествия.
В ликвидации последствий ЧП на рынке принимают участие 27 сотрудников экстренных служб и восемь единиц спецтехники.
Метеорологи ранее объявили штормовое предупреждение в ряде районов Поволжья. Дождь и сильный ветер ожидаются в Самарской и Оренбургских областях, Пермском крае, Удмуртии и Татарстане.
В марте сорванной ветром с ТЦ рекламной вывеской придавило девушку в Москве. Прохожие смогли достать пострадавшую из-под конструкции, девушка получила серьёзные травмы, но осталась жива, писал NEWS.ru.
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