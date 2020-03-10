https://static.news.ru/photo/c427f8b0-6299-11ea-865d-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Тюменском отделе полиции найден мёртвый оперуполномоченный с огнестрельным ранением. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального главка МВД.
Сегодня около 8:00 (6:00 мск) в помещении отдела полиции № 8 управления МВД РФ по Тюмени обнаружено тело оперативного сотрудника с огнестрельным ранением. Устанавливаются обстоятельства, приведшие к данной трагедии, — сообщил источник РИА Новости.
По данным собеседника агентства, речь, предположительно, идёт о суициде.
Ранее NEWS.ru писал, что начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков в Ненецком автономном округе (НАО) найден мёртвым в своём доме. СКР проводит проверку по факту его смерти.