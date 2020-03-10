Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тюменском отделе полиции найден мёртвый оперуполномоченный с огнестрельным ранением. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального главка МВД.

Сегодня около 8:00 (6:00 мск) в помещении отдела полиции № 8 управления МВД РФ по Тюмени обнаружено тело оперативного сотрудника с огнестрельным ранением. Устанавливаются обстоятельства, приведшие к данной трагедии, — сообщил источник РИА Новости.

По данным собеседника агентства, речь, предположительно, идёт о суициде.

Ранее NEWS.ru писал, что начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков в Ненецком автономном округе (НАО) найден мёртвым в своём доме. СКР проводит проверку по факту его смерти.

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