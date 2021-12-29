В Тюмени пассажир упал на рельсы из-за преждевременно тронувшегося поезда

На станции в Тюменской области поезд тронулся, не подождав пассажиров. В результате один из них не удержался и упал на рельсы, сообщает Readovka. Его отвезли в больницу.

На станцию поезд прибыл с опозданием, из-за чего сотрудники РЖД были вынуждены сократить время стоянки, однако они не учли того, что некоторые пассажиры не успеют войти в вагоны. Людям пришлось запрыгивать в поезд с вещами на ходу. Проводник нажал педаль экстренного торможения, но даже это не помогло — один из пассажиров, 66-летний мужчина, сорвался с поручней и упал на рельсы.

Чтобы остановить состав, проводник сорвал стоп-кран. Один из пассажиров, 66-летний житель Северо-Енисейского, сорвался с поручней и попал под колёса поезда, — говорится в публикации.

Пенсионера госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Полиция на транспорте начала проверку. В РЖД произошедшее пока никак не прокомментировали.

Ранее сообщалось о погибшем человеке на станции столичного метро «Дубровка». Несчастный случай произошёл в результате падения мужчины на рельсы. Тело погибшего достали, движение было восстановлено.