В Татарстане ректора вуза заподозрили в мошенничестве и служебном подлоге

https://static.news.ru/photo/357e8e8c-83e9-11ea-993e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственные органы Татарстана возбудили уголовное дело в отношении ректора Казанского национального исследовательского технологического университета, которого подозревают в мошенничестве и служебном подлоге.

По версии СК, в 2004-2017 годы подозреваемый, работая в «Инновационно-производственном Технопарке «Идея», одновременно числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета «Инновационных технологий» КНИТУ. Установлено, что фактически данного деканата не существовало, а его функции выполняло другое подразделение в качестве дополнительной нагрузки.

Подозреваемый незаконно получил заработную плату на сумму не менее 1 млн рублей, говорится в сообщении на сайте СК по Татарстану.

В данное время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также дополнительных эпизодов преступной деятельности ректора. Изъята необходимая документация, ведутся допросы свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее NEWS.ru писал, что в ноябре 2019 года бывшего ректора вуза в Коми арестовали за коррупцию. По данным следствия, в 2010 году по инициативе ректора Ухтинского государственного технического университета было создано ООО. Его учредителем был вуз. В 2013 году 33% уставного капитала ООО было продано по заведомо заниженной стоимости.