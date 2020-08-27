В Сочи задержали водителя, оскорбившего полицейского и повредившего машину

https://static.news.ru/photo/d912aada-e85a-11ea-aab7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сочи сотрудники правопорядка задержали водителя, который оскорбил полицейских и повредил патрульный автомобиль, следует из сообщения ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В четверг, 27 августа, в Сети появилось видео, на кадрах которого было запечатлено как мужчина оскорбляет сотрудника полиции, нецензурно выражается и пинает патрульный автомобиль. Как уточнили в региональном МВД, инцидент произошёл 7 августа. Так, водитель автомобиля Mercedes-Benz решил проигнорировать требование сотрудника ДПС об остановке. Он попытался скрыться, однако своевременно был задержан.

48-летний мужчина вёл себя вызывающе, на неоднократные требования предоставить водительское удостоверение и документы на транспортное средство водитель не реагировал, оскорблял сотрудника полиции, а также повредил патрульный автомобиль. Инспекторы ДПС приняли решение задержать гражданина, — следует из сообщения ведомства, передаёт РИА Новости.

В отношении недобросовестного водителя собраны материалы по статьям «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», «Оскорбление представителя власти» и «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Данные переданы в надзорные органы для принятия дальнейшего решения.

Ранее NEWS.ru писал, что в Приморье водитель въехал в участников ДТП и инспекторов ДПС, прибывших на место аварии. Инцидент произошёл в районе 118-го км автодороги Раздольное — Хасан.

Ночью на этом участке произошла авария. Туда прибыли инспекторы ДПС. В момент оформления ДТП на них наехал автомобиль Mitsubishi Pajero, который двигался со стороны посёлка Краскино в направлении Славянки. После этого машина опрокинулась и загорелась, а её водитель скрылся с места происшествия.