В Приморье водитель сбил инспекторов, оформлявших ДТП

https://static.news.ru/photo/68464b1a-e763-11ea-af55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Приморье водитель въехал в участников ДТП и инспекторов ДПС, прибывших на место аварии. Инцидент произошёл в районе 118-го км автодороги Раздольное — Хасан.

Ночью на этом участке произошла авария. Туда прибыли инспекторы ДПС. В момент оформления ДТП на них наехал автомобиль Mitsubishi Pajero, который двигался со стороны посёлка Краскино в направлении Славянки. После этого машина опрокинулась и загорелась, а её водитель скрылся с места происшествия. В результате инцидента травмы получили восемь человек. Среди них два сотрудника ГИБДД. Как сообщает краевое МВД, угрозы их жизни нет.

Личность водителя Mitsubishi Pajero уже установлена, его ищут правоохранители, передаёт РБК.

Ранее, как писал NEWS.ru, три человека погибли и пятеро получили ранения в столкновении автобуса и КамАЗа в Калмыкии. Автобус рейсом Махачкала — Москва, в котором ехали 45 пассажиров, попал в аварию на трассе Яшкуль — Комсомольский — Артезиан в Черноземельском районе республики. Происшествие случилось около трёх часов ночи. Автобус ехал в направлении от посёлка Артезиан в сторону посёлка Комсомольский, когда столкнулся с большегрузом. Пострадавшие госпитализированы в больницу.