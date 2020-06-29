В Севастополе неизвестный угрожал расправой члену ОП РФ

https://static.news.ru/photo/e0137564-ba22-11ea-ac04-fa163e074e61_660.jpg Лидия Михеева Фото: oprf.ru

В Севастополе член Общественной палаты (ОП) РФ получила по телефону сообщение с угрозами физической расправы, связанные с работой по наблюдению за ходом голосования по поправкам к Конституции.

Как рассказала секретарь ОП РФ Лидия Михеева, член ОП от Севастополя Наталья Кирюхина обратилась в правоохранительные органы. В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

По словам Михеевой, она верит, что правоохранительные органы сделают все возможное, чтобы найти это лицо, совершившее преступление, и привлечь его к уголовной ответственности, передаёт ТАСС.

Из-за пандемии коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Основной закон РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно всю неделю с 25 июня по 1 июля.

Как писал NEWS.ru, поправки в Конституцию РФ за четыре дня до основного голосования, которое пройдёт 1 июля, поддержали 76% россиян. Против поправок проголосовали 23,6% ответивших на вопрос.