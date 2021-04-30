В Сети появилось видео смертельного ДТП с детьми на Ставрополье

https://static.news.ru/photo/bd0dc8a6-aa6f-11eb-9b4e-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/gumchs_sk

В Сети появился ролик, на котором запечатлён момент столкновения грузовика, легкового автомобиля и автобуса на Ставрополье, повлёкшее за собой гибель детей. Видео публикует Telegram-канал Lifeshot.

Судя по всему, ролик был записан на видеорегистратор водителя грузовика. В кадре видно, что в какой-то момент водитель легкового автомобиля выезжает на встречную полосу, из-за чего грузовик врезается лоб в лоб в легковушку.

От удара крупную машину отбрасывает. Водитель грузовика пытается вернуть управление над транспортным средством, но не успевает, и в результате грузовое авто сталкивается с микроавтобусом, в котором в тот момент находились дети.

ДТП произошло 30 апреля на 535-м километре трассы Р-216 Астрахань — Ставрополь. По предварительным данным, легковой автомобиль ВАЗ-2109 столкнулся с грузовиком DAF, а тот, в свою очередь, опрокинулся на микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. В последнем ехали 14 детей и трое взрослых.

В результате пятеро детей погибли. Ещё девять несовершеннолетних и четверо взрослых получили телесные повреждения. Всех пострадавших доставили в больницу Грачёвского района.

В ГИБДД предполагают, что виновником аварии является водитель легкового автомобиля, допустивший грубое нарушение ПДД.