В Сети появилось видео госпитализации Навального в Омске

Появилась видеозапись госпитализации оппозиционера Алексея Навального в Омске после экстренной посадки самолёта.
Ролик, снятый одним из пассажиров,
Навальный был госпитализирован утром 20 августа после экстренной посадки в Омске летевшего из Томска в Москву самолёта. Блогеру стало плохо во время полёта. Его доставили в омскую больницу скорой медицинской помощи № 1, сейчас он находится в реанимации. Пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш выдвинула предположение о том, что у Навального токсическое отравление. По словам главврача медучреждения Александра Мураховского, оппозиционер находится в тяжёлом состоянии,
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Сети появилось видео, на котором слышно, как оппозиционер Алексей Навальный кричит от боли на борту самолёта. Ему стало плохо сразу после вылета из Томска. Политик отошёл в туалет, где его состояние ухудшилось ещё больше, затем он потерял сознание.
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