В Сети появилось видео госпитализации Навального в Омске

https://static.news.ru/photo/ec5af60c-e2c3-11ea-b673-fa163e074e61_660.jpg Фото: Город55 Омск

Появилась видеозапись госпитализации оппозиционера Алексея Навального в Омске после экстренной посадки самолёта.

Ролик, снятый одним из пассажиров, опубликовал новостной портал «Город55 Омск». На кадрах видно, как неподвижно лежащего на каталке Навального увозят медики скорой помощи прямо из самолёта.

Навальный был госпитализирован утром 20 августа после экстренной посадки в Омске летевшего из Томска в Москву самолёта. Блогеру стало плохо во время полёта. Его доставили в омскую больницу скорой медицинской помощи № 1, сейчас он находится в реанимации. Пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш выдвинула предположение о том, что у Навального токсическое отравление. По словам главврача медучреждения Александра Мураховского, оппозиционер находится в тяжёлом состоянии, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Сети появилось видео, на котором слышно, как оппозиционер Алексей Навальный кричит от боли на борту самолёта. Ему стало плохо сразу после вылета из Томска. Политик отошёл в туалет, где его состояние ухудшилось ещё больше, затем он потерял сознание.