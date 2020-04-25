Происшествия

В Сети появилось видео «антикоронавирусной вечеринки» в московском Бутово

14:48, 26 апреля 2020
Фото: butovo_park_2/instagram.com

Жители московского района Бутово устроили вечеринку во дворе одного из жилищных комплексов в разгар пандемии коронавируса. В мероприятии приняли участие десятки местных жителей, которые выпивали, танцевали и общались на близком расстоянии. Видео протестующих таким образом против самоизоляции появилось в Сети.

В «Бутово Парк» опять закатили вечеринку. Смотрите, как прошёл замечательный субботний Open Air, — гласит подпись к видео.

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На кадрах видно, что люди столпились у машин и громко слушают музыку. В окнах многоэтажек мигают гирлянды в знак солидарности с собравшимися. Однако не все жильцы ЖК пожелали принять участие в массовой вечеринке. Устав от ночного шума, они вызвали полицию.

В России на 26 апреля 2020 года общее число инфицированных достигло 80 949 (+6361 за последние сутки), 6767 человек выздоровели (+517), умерли 747 человек (+66). В Москве 42 480 (+2971) заболевших, 3175 исцелились, 404 стали жертвами недуга.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что введённый российскими властями режим самоизоляции сыграл положительную роль в снижении в стране темпов прироста больных коронавирусом, писал NEWS.ru.

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