https://static.news.ru/photo/32828a9a-2ed9-11ea-9a1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции города Балаково Саратовской области разыскивают двух 15-летних девочек, которые сбежали из местного детского дома.

По данным пресс-службы областного ГУ МЧС, о случившемся сообщил директор. Он заявил, что подростки покинули учреждение самовольно.

На их поиски ориентирован весь личный состав балаковской полиции, — сообщил представитель ведомства.

При этом он отметил, что до этого девочки никогда самовольно не покидали детдом.

Согласно информации государственного бюджетного учреждения области «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей» в Балаково, до заявления в полицию сотрудники учреждения пытались самостоятельной найти подростков, написали им в соцсетях, опросили других воспитанников и составили подробную ориентировку.

Сотрудники центра предполагают, что девочки находятся в Саратове, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что двое 17-летних воспитанников детского дома в Кемеровской области совершили побег. Один из них после скитаний решил вернуться