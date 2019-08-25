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В центре Санкт-Петербурга мужчина оказался в реке Мойке в результате ДТП.

Инцидент произошёл у Большого Конюшенного моста. Внедорожник столкнулся с автомобилем, который принадлежит «Яндекс.Такси». После удара иномарка отлетела на тротуар и пробила чугунное ограждение. Один человек оказался в воде. Данных о его состоянии пока нет, передаёт Пятый канал .

Ранее News.ru писал о том, что причиной аварии, в которой погиб режиссёр Игорь Хомский, предварительно, стало превышение скорости. Он разогнался до 120 км/час, хотя разрешённая скорость на том участке дороги составляет 60.