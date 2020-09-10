В России за сутки от коронавируса скончались 102 человека

https://static.news.ru/photo/cc4589f2-f404-11ea-b54f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в России зафиксировали 102 летальных случая от коронавируса. Общее число погибших с начала пандемии достигло 18 365 человек.

Больше всего летальных случаев за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге (17 погибших), в Москве (9) и Московской области (5).

В стране также выявлено 1 051 874 инфицированных COVID-19, из них — 5504 новых случая. Выздоровели 868 107 пациентов, в том числе 5734 человека излечились за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Ранее теледоктор Александр Мясников обрушился с критикой на «зомбирование цифрами» людей по ситуации с коронавирусом. На самом деле, считает врач, эти цифры «ни о чём не говорят». Поводом для высказывания популярного врача стали слухи о том, что со второй половины сентября наступит новая волна заболевания и людей снова посадят на карантин. Мясников считает, что в этом нет никакой медицинской составляющей.

Врач отметил, что такие слухи — это сплошь досужие домыслы, связанные с психологическим состоянием людей и их привычкой никому не верить. И главный страх внушает не риск заболеть, а цифры числа заражённых. Статистика заболевших коронавирусной инфекцией отрицательно влияет на людей, считает Мясников. Она буквально «зомбирует» людей. А вот статистика, которая учитывает «бессимптомников», толком ни о чём не свидетельствует. Теледоктор пояснил, что данные о числе заболевших можно объяснять себе только как активное тестирование на инфекцию и выявление в итоге таких случаев, писал NEWS.ru.