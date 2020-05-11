В результате стрельбы в Техасе пострадали не менее пяти человек

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На территории парка Village Creek в американском городе Форт-Уэрт, штат Техас, 10 мая неизвестные открыли стрельбу, в результате которой пострадали по меньшей мере пять человек. Об этом журналистам сообщили представители городской полиции.

Сведения о стрельбе поступили в правоохранительные органы примерно в 19:00 по местному времени. На момент происшествия в парке находились около 600 человек.

По сообщению очевидцев, сначала посетители зоны отдыха развлекались запусканием фейерверков. После этого раздались 30 выстрелов.

Все пострадавшие в результате стрельбы были направлены в ближайшие больницы. Состояние двух из пяти раненых оценивается как критическое.

Отмечается, что около автозаправки в окрестностях парка была зафиксирована еще одна стрельба. Полиция устанавливает связь этих двух происшествий. На данный момент правоохранители не уточняют причины и подробности случившегося, сообщает газета The Dallas Morning News.

Как ранее писал NEWS.ru, в американском городе Оклахома-Сити посетители устроили драку со стрельбой по сотрудникам «Макдоналдса». Это произошлопосле того, как их попросили не есть внутри ресторана быстрого питания из-за карантинных ограничений.

Один из работников был ранен в шею, другой — в плечо. Третья сотрудница получила травмы головы.