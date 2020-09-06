В результате поножовщины в Великобритании погиб один человек

https://static.news.ru/photo/50d7ab3e-f043-11ea-a194-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/NEIL HALL/ТАСС

В результате поножовщины на территории британского Бирмингема погиб один человек. Ещё семеро получили ранения. Об этом журналистам сообщили представители полиции Уэст-Мидлендс.

По информации правоохранителей, инциденты произошли между 00:30 и 02:20 по местному времени. В полиции считают, что эпизоды связаны между собой. Британские силовики заявили, что расследование по факту убийства уже началось. Полиция делает всё возможное, чтобы найти виновного.

Трагически погиб человек. Ещё один мужчина и одна женщина получили серьёзные травмы. Кроме того, были ранены ещё пять человек, но их повреждения не считаются опасными для жизни, — передаёт сообщение полиции The Independent.

Как ранее писал NEWS.ru, на «ранней стадии» происходящего было бы неуместно рассуждать о причинах инцидента. Жителей призвали держаться подальше от центра города, не удивляться большому числу полицейских на улицах и перекрытию некоторых дорог.