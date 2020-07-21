В районе метро «Люблино» произошло ДТП

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Среди пассажиров захваченного в Луцке автобуса есть раненый, вместе с ним внутри находятся беременная и ребёнок. Об этом рассказал сам террорист, когда общался по телефону с журналистами.

В плохом состоянии заложники. Один человек ранен, одна беременная, один ребёнок, — заявил он корреспондентам львовского телеканала «НТА». До этого представитель правоохранительных органов вновь попытался переговорить с террористом после того,...