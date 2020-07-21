Происшествия

В районе метро «Люблино» произошло ДТП

20:45, 21 июля 2020 40
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба столичного департамента транспорта сообщила о ДТП в районе метро «Люблино». В результате инцидента пострадали несколько человек. На данный момент часть дороги перекрыта.

Около метро «Люблино» произошло ДТП двух автомобилей. Предварительно, есть пострадавшие. Занят один правый ряд по улице Совхозная, — цитирует сообщение РИА Новости.

NEWS.ru ранее информировал о другом ДТП. Так, под Анапой перевернулся автомобиль «УАЗ» с туристами. ДТП произошло на дороге, ведущей из посёлка Варваровка в посёлок Рассвет.

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