В районе метро «Люблино» произошло ДТП

Пресс-служба столичного департамента транспорта сообщила о ДТП в районе метро «Люблино». В результате инцидента пострадали несколько человек. На данный момент часть дороги перекрыта.
Около метро «Люблино» произошло ДТП двух автомобилей. Предварительно, есть пострадавшие. Занят один правый ряд по улице Совхозная, —
цитируетсообщение РИА Новости.
NEWS.ru ранее информировал о другом ДТП. Так, под Анапой перевернулся автомобиль «УАЗ» с туристами. ДТП произошло на дороге, ведущей из посёлка Варваровка в посёлок Рассвет.
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