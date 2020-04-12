В Приднестровье контрактник по ошибке застрелил солдата-срочника

В Приднестровье военнослужащий случайно застрелил своего сослуживца. Пуля из автомата попала прямо в голову, солдат скончался на месте.
Военнослужащий, проходящий службу по контракту, по неосторожности застрелил другого военнослужащего, проходящего службу по призыву, — сообщили в Минздраве непризнанной республики.
В момент трагедии контрактник осматривал своё оружие на предмет обнаружения патрона в патроннике. Выполняя манипуляции, он по неосторожности произвёл выстрел. От полученных ранений солдат-срочник скончался на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело,
Ранее NEWS.ru писал, что 25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев и ранил ещё двоих в войсковой части 54160 в Забайкалье. Солдат заявил, что ему угрожали изнасилованием. В Минобороны эту
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