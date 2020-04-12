В Приднестровье контрактник по ошибке застрелил солдата-срочника

https://static.news.ru/photo/2cc4a018-7cc5-11ea-8dd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Приднестровье военнослужащий случайно застрелил своего сослуживца. Пуля из автомата попала прямо в голову, солдат скончался на месте.

Военнослужащий, проходящий службу по контракту, по неосторожности застрелил другого военнослужащего, проходящего службу по призыву, — сообщили в Минздраве непризнанной республики.

В момент трагедии контрактник осматривал своё оружие на предмет обнаружения патрона в патроннике. Выполняя манипуляции, он по неосторожности произвёл выстрел. От полученных ранений солдат-срочник скончался на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело, передаёт «Интерфакс».