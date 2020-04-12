Происшествия

В Приднестровье контрактник по ошибке застрелил солдата-срочника

16:39, 12 апреля 2020 13
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Приднестровье военнослужащий случайно застрелил своего сослуживца. Пуля из автомата попала прямо в голову, солдат скончался на месте.

Военнослужащий, проходящий службу по контракту, по неосторожности застрелил другого военнослужащего, проходящего службу по призыву, — сообщили в Минздраве непризнанной республики.

В момент трагедии контрактник осматривал своё оружие на предмет обнаружения патрона в патроннике. Выполняя манипуляции, он по неосторожности произвёл выстрел. От полученных ранений солдат-срочник скончался на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что 25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев и ранил ещё двоих в войсковой части 54160 в Забайкалье. Солдат заявил, что ему угрожали изнасилованием. В Минобороны эту версию не желают признавать, однако другой военный, служивший в этой части, подтвердил наличие дедовщины.

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