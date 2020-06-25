В Подмосковье двух братьев будут судить за убийство ветерана ВОВ

https://static.news.ru/photo/d41d035e-b6dc-11ea-bae4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два брата в возрасте 26 и 29 лет предстанут перед судом в Подмосковье. Они обвиняются в убийстве 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны.

Преступление было совершено в Подольске 6 марта 2019 года. Трое злоумышленников, из которых двое были братьями, выбили входную дверь в квартиру ветерана и избили его руками и ногами. Пожилой мужчина физически не смог оказать злоумышленникам сопротивление. Преступники подумали, что убили пенсионера. Они вынесли из его квартиры деньги, медали и ордена. Награды они сдали в ломбард. Общая сумма ущерба составила 1,6 млн рублей.

Ветеран скончался через несколько дней в больнице в результате черепно-мозговой травмы.

Силовики поймали двоих злоумышленников. Третьему соучастнику преступления удалось скрыться. Его личность установлена, он объявлен в розыск. Один из задержанных мужчин оказался причастен к ограблению 47-летней женщины, которую он встретил на улице, за несколько часов до убийства ветерана.

Во время расследования уголовного дела было допрошено более 30 свидетелей, проведены различные экспертизы. Все похищенное у потерпевшего имущество было изъято.

Преступникам предъявлены обвинения по статьям «Убийство группой лиц из корыстных побуждений», «Разбойное нападение, совершенное в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Один из них также обвиняется по статье «Грабёж», «Мошенничество» и «Сбыт государственных наград», сообщает ГУ СК РФ по Московской области.

NEWS.ru писал, что в Волгограде арестовали местного жителя, которого подозревают в убийстве 17-летнего гражданина Азербайджана. В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину.