В Подмосковье девочку спасли от педофила благодаря «умным» часам

Восьмилетняя девочка не вернулась вовремя после вечерней прогулки в подмосковной Балашихе. Мать подняла тревогу и обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов узнали, что девочка носила «умные» часы. Благодаря им ребёнка и нашли. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

С помощью часов была отслежена геолокация. Ребёнка нашли в том же коттеджном посёлке. В одной из бань горел свет, мать увидела знакомую кофточку своей дочери.

Та сидела раздетая в парилке, а рядом с ней мужчина в трусах. Позже выяснилось, что мужчину наняли для малярных работ соседи, ранее он был судим. Он задержан, ребёнка осматривают врачи. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее правительство России официально поддержало законопроект о назначении пожизненного срока за педофилию, внесённый в Госдуму. Об этом в Telegram-канале написал один из авторов инициативы, председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Сейчас максимальное наказание для педофилов, установленное Уголовным кодексом РФ, подразумевает от 15 до 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение. Но ответственность по статье предусмотрена в случае, если жертве было меньше 14 лет.