В Петербурге перед судом ответит прятавший поддельные деньги в клумбах

https://static.news.ru/photo/1a5a1a08-c12a-11ea-b214-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петербурге перед судом предстанет житель Твери, который пытался сбыть поддельные купюры, пряча их в цветочных клумбах и водосточных трубах.

По версии следствия, безработный мужчина приехал в Москву из Твери весной 2020 года. Он нашёл спортивную сумку с 50 поддельными купюрами номиналом в пять тысяч рублей, после чего решил сбыть фальшивые денежные средства в Санкт-Петербурге.

Злоумышленник размещал в Сети объявления. Он продавал поддельные купюры за половину их стоимости. Житель Твери складывал фальшивые купюры в пластиковые трубки, обмотанные изолентой. Эти импровизированные контейнеры он помешал в цветочные клумбы и водосточные трубы.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу, сообщают «Невские новости».

NEWS.ru писал, что мошенники похитили у двоих жителей Новороссийска более 300 тысяч рублей. Первый потерпевший стал жертвой злоумышленника, после того как сообщил ему реквизиты карты, в том числе цифры на обратной стороне. Мошенник представился покупателем гаража. Второй потерпевший передал данные карты «сотруднику банка».