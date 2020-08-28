В Пермском крае задержан подозреваемый в убийстве 10-летней девочки

https://static.news.ru/photo/f9a638b6-e9db-11ea-87fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Следственного комитета РФ установили подозреваемого в убийстве 10-летней девочки в Пермском крае.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, им оказался 16-летний житель Чусовского района края, который уже имеет судимость за преступления имущественного характера. Молодой человек задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и аресте.

Сотрудники Следкома выясняют условия жизни и воспитания погибшей девочки, а также возможный мотив убийства.

Школьница ушла из дома по улице Октябрьская в посёлке Калино Чусовского района 25 августа. В Следственный комитет заявление о пропаже девочки поступило только вечером 27 августа. В поисках ребёнка участвовали сотрудники полиции и волонтёры. Как передавал NEWS.ru, 28 августа девочку нашли мёртвой с признаками насилия в зарослях травы в 100-150 метрах от её дома.