В Пермском крае задержан подозреваемый в убийстве 10-летней девочки

Сотрудники Следственного комитета РФ установили подозреваемого в убийстве 10-летней девочки в Пермском крае.
Как сообщает пресс-служба СК РФ, им оказался 16-летний житель Чусовского района края, который уже имеет судимость за преступления имущественного характера. Молодой человек задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и аресте.
Сотрудники Следкома выясняют условия жизни и воспитания погибшей девочки, а также возможный мотив убийства.
Школьница ушла из дома по улице Октябрьская в посёлке Калино Чусовского района 25 августа. В Следственный комитет заявление о пропаже девочки поступило только вечером 27 августа. В поисках ребёнка участвовали сотрудники полиции и волонтёры. Как передавал NEWS.ru, 28 августа девочку нашли мёртвой с признаками насилия в зарослях травы в 100-150 метрах от её дома.
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